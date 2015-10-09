Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 13:57
 

Жанибеку Алимханулы назвали последствия допинг-скандала

Жанибек Алимханулы. Фото: ©TopRank

Российский "Чемпионат" включил казахстанца Жанибека Алимханулы в топ-5 неудачников 2025 года среди боксёров, передают Vesti.kz.

Жанибек Алимханулы

Чемпион мира WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы в этом году ограничился только одним поединком, а также скандалом, который затмил спортивные успехи боксёра из Казахстана.

В апреле Жанибек буднично разобрался с Анауэлем Нгамиссенге, защитив пояса и сохранив "нолик" в графе поражений. После этого Алимханулы добился объединительного поединка с чемпионом WBA Эрисланди Ларой и был в шаге от того, чтобы завоевать третий титул. Однако на неделе боя стало известно, что Жанибек провалил допинг-тест: в его пробе был обнаружен мельдоний. Естественно, Алимханулы сняли с поединка, и мечты о титуле абсолютного чемпиона мира пока остаются мечтами для казахстанского боксёра. Более того, в начале 2026 года должна быть вскрыта проба "Б", и если и в ней будет обнаружен мельдоний, то Жанибек не только лишится чемпионских поясов, но и получит дисквалификацию.

В 2025 год Алимханулы входил в статусе лучшего боксёра своего дивизиона и доминирующего чемпиона, а закончил год в статусе фигуранта допинг-расследования, - пишет источник.

В список также попали Артур Бетербиев, Джервонта Дэвис, Даниэль Дюбуа и Сауль Альварес.

Ранее новая дата появилась в допинг-скандале Жанибека Алимханулы, подробности - по ссылке.

