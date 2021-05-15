Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о своем будущем

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) встретился со своим менеджером и обсудил свое будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мой менеджер Эгис Климас. Мы встретились сегодня и обсудили новый уровень моей карьеры. Впереди много хороших новостей", - написал боксер на своей странице в Instagram.

Жанибек свой следующий поединок проведет в июне в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока неизвестен, но им может стать американец Роб Брант (26-2, 18 КО).

Напомним, что Алимханулы должен был драться на вечере бокса в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться из-за повреждения. Он владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas.

Свой последний поединок казахстанец провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).

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