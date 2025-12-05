Жанибек Алимханулы выступил с заявлением по допинг-скандалу

Команда чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) выступила с официальным заявлением по ситуации, связанной с допингом, сообщают Vesti.kz.

О запрещенных веществах в организме казахстанского боксера стало известно 2 декабря.

"Самое главное — мы чисты! Мы не совершили ни одной ошибки или вины! Всё те же витамины и то же меню! Сейчас мы подали заявку на открытие пробы Б, ждем результат!" - гласит сообщение.

Напомним, Алимханулы 6 декабря в Техасе (США) должен был провести бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO), но его отменили из-за мельдония в пробе казахстанца.

Тем не менее, кубинец выступит в шоу и проведёт защиту титула против Йохана Гонсалеса (36-4, 34 КО) из Венесуэлы.

