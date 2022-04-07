Жанибек Алимханулы раскрыл детали боя за чемпионский титул

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) рассказал о месте проведения боя за титул временного чемпиона WBO с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее казахстанец сделал заявление о поединке, а затем рассказал о слабых местах конкурента.

"21 мая. Мы будем сражаться в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе. Наше шоу! Мы напишем историю! Наше время пришло! Тренировки в самом разгаре", - сообщил казахстанец.

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