В ESPN предрекли нокаут в бою Алимханулы за чемпионский титул

Казахстанский боксер среднего веса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) находится на более высоком уровне, нежели его соперник по бою за титул временного чемпиона WBO британец Дэнни Дигнум (14-0-1, 8 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Он также предсказал досрочное завершение противостояния.

Их встреча пройдет на вечере бокса, организованном компанией Top Rank. Бой пройдет 21 мая в США, но точное место проведения пока не определено.

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"Алимханулы - очень талантливый боксер. Он приближается к своему пику. Уже сейчас он выглядит опасным для любого представителя среднего веса. Его команда ведет агрессивную политику. Учитывая его статистику в последних боях, данное обстоятельство придает ему яркую особенность.

Казахстанец будет явным фаворитом в бою с Дигнумом. У него опыт побед над бывшими чемпионами, в целом он находится на другом уровне. Я думаю, что Алимханулы может нокаутировать соперника. Все будет зависит от того, что сможет показать Дигнум", - отметил Барбоза.

Ранее казахстанца сорвались три поединка. В качестве его соперника назывался американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), а также два рейтинговых конкурента - бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) и мексиканец Хайме Мунгия (39-0, 31 КО).

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