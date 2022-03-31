Тренировался с Сондерсом и укладывал асфальт. Что нужно знать о сопернике Алимханулы по титульному бою

Соперником казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) в бою за пояс "временного" чемпиона по версии WBO в среднем весе станет британский боксер Дэнни Дигнум (14-0-1, 8 КО). Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с оппонентом казахстанца в главном поединке его карьеры.

Их встреча пройдет на вечере бокса, организованном компанией Top Rank. Бой пройдет 21 мая в США, но точное место проведения пока не определено.

30-летний британец родился в Эссексе (Англия). Вместе со своим отцом и братом-близнецом работал укладчиком асфальта и бетонщиком. В девятилетнем возрасте начал заниматься боксом. Его брат забросил спорт спустя пару лет тренировок, но Дэнни построил солидную карьеру.

В любителях он провел 85 боев, из которых выиграл в 70. Он становился победителем Всемирных игр по боевым искусствам, а также участвовал в чемпионате Европы. В 2016 году он перешел в профи, дебютировав на легендарной арене "Уэмбли". В своем первом поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде. Всего на его счету восемь досрочных побед.

Стоит отметить, что последние три поединка Дигнума были главными событиями вечера. При этом один из них против россиянина Андрея Сироткина оказался самым сложным в карьере боксера. Встреча, на кону которой стоял титул WBO European, продлилась десять раундов и завершилась вничью. Однако уже в своем следующем бою, являющимся последним перед встречей с Алимханулы, Дигнум нокаутировал своего соотечественника Гранта Дэвиса и завоевал пояс. В рейтинге BoxRec он занимает 25-е место, уступая Алимханулы 18 позиций.

Команда британского боксера очень аккуратно строит ему карьеру. Уровень первых 11 соперников Дигнума на профессиональном ринге был крайне низок. У большинства из них было двузначное количество поражений при минимуме побед. Между тем все свои бои Дэнни провел в Великобритании. Его делами занимается промоутерская компания MTK Global. Он тренировался с такими известными боксерами, как Билли Джо Сондерс и Джеймс Дигейл.

У боксера есть жена Эбби Гриффитс, с которой вместе он проживает в Эссексе и растит годовалого ребенка. Семейная пара регулярно путешествует по миру, а супруга Дэнни всегда поддерживает своего мужа с трибун.

Предстоящий бой станет важнейшим испытанием в карьере Дигнума, который трезво оценивает свои шансы в предстоящем бою с Алимханулы.

"Это первый раз, когда я буду андердогом, но я на 100 процентов готов к этому. Я думаю, что мой опыт в любителях мне поможет. Я смог добраться до определенных вершин. Теперь мне нужно доказать, что я нахожусь на этом уровне. Апсет может случиться, но я отдам все, чтобы побороться за победу", - отметил британец.

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