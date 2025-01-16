Жанибек Алимханулы оставил послание о дате следующего боя

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz. Он сделал заявление о следующем бое.

"У меня есть дата боя. Скоро увидимся, ребята", - написал боксер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

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Ранее сообщалось, что следующий бой Алимханулы проведет марте.

Казахстанец был вынужден искать соперника после того, как обязательный претендент по линии WBO британец Хамза Шираз (21-0, 17 KO) отказался от встречи с ним.

После мартовского боя Алимханулы будет претендовать на объединительный бой с чемпионом WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО) или победителем поединка между обладателем пояса WBC этого дивизиона доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и вышеупомянутым Ширазом, который состоится 22 февраля.