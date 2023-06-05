Известный промоутер назвал топового соперника для Головкина

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях и нынешний промоутер Оскар де ла Хойя, высказал мнение о том, что известный казахстанский боксер-ветеран Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) был бы отличным соперником для его подопечного, мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры могли встретиться в 2018 году, но Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что мексиканец на тот момент не был готов к поединку такого уровня. Хайме уже вызвал на бой Головкина.

"Хайме готов сразиться со всеми. Он хочет боя с Головкиным. Не знаю, завершил ли Головкин карьеру, но Мунгия готов с ним подраться. Почему бы не устроить этот бой?" - сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

26-летний Мунгия дебютировал в 2013 году. В июле 2018 года он провел бой за титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) и одержал досрочную победу над американцем Садамом Али. После этого он успешно защитил титул пять раз и затем перешел в средний вес (до 72,6 кг), где провел шесть боев (один из них в промежуточном весе).