Известный менеджер оценил возвращение казахстанского тяжеловеса после сенсационного поражения нокаутом

Казахстанский тяжеловес Али Балоев (12-1, 8 КО) вполне может дойти в своей карьере до чемпионского титула. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал известный менеджер Зия Алиев.

В своем последнем бою в сентябре прошлого года боксер сенсационно проиграл россиянину Курейшу Сагову (8-2, 4 КО). 18 марта в Дубае (ОАЭ) состоится реванш.

- Балоеву решили организовать реванш с Саговым, во-первых, потому что у этих ребят уже есть определенная история, - отметил Алиев. - Балоев выигрывал в первом бою, но потом досадно проиграл. Поэтому интересно сделать реванш. Балоев хороший боксер. Скажем, ему не повезло в одном поединке. В целом у него есть перспективы.

- Ранее Балоев говорил, что хотел бы привезти в Казахстан пояс чемпиона мира. По какой линии, на ваш взгляд, у него больше шансов добраться до титула?

- Мечты стать чемпионом мира - это нормально и логично. Конечно, он хочет для своей страны привезти пояс. Каждый хочет завоевать титул для своего народа. Я думаю, что WBA, WBC и WBO - более реалистичные варианты. В IBF слишком много правил, постоянно нужно защищать пояс, там все четко расписано. И из трех организаций, которые я назвал, скорее всего, более реально - в WBA. В этой организации в его весовой категории много боксеров, которых можно пройти.