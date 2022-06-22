Официальный аккаунт T-Mobile Arena в Twitter анонсировал третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Еще один исторический бой! Ждем не дождемся сентября", - гласит ответ на пост промоутера Эдди Хирна.

"Бокс возвращается! "Канело" встретится с GGG в третий раз 17 сентября. Это то, что вы не захотите пропустить. Билеты будут в продаже в понедельник, 27 июня", - пишет аккаунт арены.

Отметим, что бой между Головкиным и "Канело" станет третьим в стенах T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

Напомним, два предыдущих боя обернулись скандальными решениями судей - в первом поединке в 2017-м они присудили ничью, а во втором спустя год отдали победу Альваресу.

Добавим, что уже официально было объявлено место поединка и определена минимальная стоимость билетов.