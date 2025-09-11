Искусственный интеллект назвал исход боя Канело - Кроуфорд

Искусственный интеллект поделился своим прогнозом на бой между Саулем Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Соперники

Сауль Канело Альварес – мексиканец, известен мощным ударом, высокой выносливостью и умением адаптироваться к стилю соперника. За годы карьеры он накопил огромный опыт и мастерски контролирует среднюю и ближнюю дистанцию.

Теренс Кроуфорд – американец, непревзойдённый в скорости и точности, очень подвижный, с отличным джебом и контратаками, умеет уходить от давления.

Сценарий боя

Начало боя (1–3 раунд): Кроуфорд будет пытаться держать дистанцию, использовать джеб и быстрые комбинации. Канело будет искать момент для мощного удара и постепенного давления.

Середина боя (4–6 раунд): Канело может начать сокращать дистанцию, навязывать силовую борьбу. Кроуфорд будет пытаться работать вторым номером, используя свои ноги и клинч для защиты.

Поздняя стадия (7–9 раунд): Если Канело найдёт брешь в защите Кроуфорда, возможен нокдаун или даже нокаут. Кроуфорд способен удерживать бой до последних раундов за счёт скорости и выносливости.

Финал (10–12 раунд): Если бой дойдёт до конца, скорее всего, судьи дадут победу Канело по очкам благодаря агрессии и силовым комбинациям.

Прогноз от ИИ

Победитель: Сауль Канело Альварес.

Финиш: победа по очкам или потенциальный нокаут в 9–10 раунде, если Кроуфорд пропустит мощный удар.

Сценарий: Канело будет постепенно навязывать свою борьбу, а Кроуфорд попытается ускользнуть с помощью скорости. Опыт и мощь Канело в конечном итоге могут перевесить.

