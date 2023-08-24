Именитого промоутера уличили в страхе перед дебютом казахстанского супертяжа в США

Редактор сайта Boxingscene.com Эллиот Фостер в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил настрой команды Эфе Аджагбы (17-1, 13 KO) из Нигерии перед боем с казахстанцем Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО). Также эксперт назвал главную особенность нокаутера из Казахстана.

Их бой пройдет в ночь на 27 августа в Талсе (США) в лимите тяжелого веса. Для казахстанского боксера это будет дебют в США, а сам порединок станет соглавным событием вечера.

"Кособуцкий выглядит опасным бойцом. Об этом говорил сам Арум. Есть такое ощущение, что он не верит в своего подопечного. Он допускает мысль, что казахстанский супертяж победит его боксера. На самом деле сложно понять, насколько хорош Кособуцкий. Мы не видели его в бою с серьезной оппозицией, поэтому он настоящая загадка. Если Аджагба будет повержен без проблем, то мы увидим опасность для топовых боксеров дивизиона", - отметил Фостер.

Напомним, Кособуцкий последний бой провел в ноябре прошлого года, когда одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом и защитил титул чемпиона по версии WBC International в тяжелом весе.

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