Казахстанский супертяж стал претендентом на бой с Джошуа

Победитель в бою казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO) является главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который пройдет в конце года, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние Кособуцкого с Аджагбой состоится в рамках вечера бокса Top Rank 26 августа в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США.

Кособуцкий с Аджагбой и раньше рассматривались в качестве соперников для британца. При этом поединок Джошуа с победителем противостояния в США - станет промежуточным перед битвами с американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Добавим, что Джошуа в минувшие выходные нокаутировал финна Роберта Хелениуса, который на коротком уведомлении вышел на замену попавшемуся на допинге британцу Диллиану Уайту.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ