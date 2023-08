Эффектным нокаутом завершился бой Джошуа в Лондоне (видео)

В главном событии шоу в Лондоне (Англия) экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) нокаутировал финна шведского происхождения Роберта Хелениуса (32-5, 20 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в седьмом, когда подуставший Хелениус был эффектно нокаутирован. В целом бой получился скучноватым, не считая первый раунд, когда финн пытался взять соперника нахрапом, но британец справился с его наскоком, а впоследствии довел встречу до логического завершения.

Стоит отметить, что Хелениус подменял другого британского боксера Диллиана Уайта (29-3, 19 КО), сдавшего положительный допинг-тест, в результате чего его бой с Джошуа был отменен.

You do 𝙉𝙊𝙏 get up from those 😤#JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We