Хирн анонсировал бои Джоуша с Уайлдером и Фьюри

Следующими соперниками британского супертяжа Энтони Джошуа станут его соотечественник Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющей интересы британца, сообщают Vesti.kz.

"Сейчас у нас есть планы на три боя: после Роберта Хелениуса это Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Таковы амбиции нашей команды. Теперь Джошуа стал зрелым тяжеловесом. Против Хелениуса он не стал торопиться и в итоге показал один из нокаутов года. Мы верим, что Джошуа может выйти и победить Уайлдера", - сказал Эдди Хирн после победы Джошуа в ринге.

Напомним, в главном событии шоу в Лондоне (Англия) экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Джошуа нокаутировал финна шведского происхождения Роберта Хелениуса.

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