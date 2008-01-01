"Хотелось бы победы Гены нокаутом". Жакиянов высказался о выдающихся результатах Головкина и бое с Шереметой

Серик Ноян

Экс-чемпион мира по двум версиям Жанат Жакиянов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).

GGG предстоит рекордная 21-я защита. На кону будут стоять его титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Жакиянов считает, что на стороне казахстанца будет опыт. Он отметил, что хотел бы увидеть победу нокаутом.

"Головкин, несмотря на то, что ему уже 38 лет, показывает выдающиеся результаты на ринге. Его доминирование в среднем весе длится уже почти десять лет. В истории бокса редко можно встретить боксера с таким преимуществом.

Я думаю, Геннадию будет нелегко в этом бою, соперник у него хороший. Камил Шеремета хоть и не нокаутер, но он физически крепкий и выносливый. Умеет держать удары и затягивать бой. Включите еще к этому пункту его большое желание стать чемпионом мира. Получается, на ринге Гену ждет непростой соперник.

Прогнозировать заранее не могу. В арсенале Головкина - опыт, техника и умение бить. Все это сыграет решающую роль в данной схватке. В более поздних раундах Гена начнет наращивать темп. Он хорошо умеет контролировать бой. Конечно, хотелось бы победы Гены нокаутом. Верим в успех GGG и желаем ему удачи!" - прокомментировал Жакиянов.

Напомним, бой Головкин - Шеремета станет главным на вечере бокса в Холливуде (штат Флорида, США), который по казахстанскому времени пройдет утром в субботу, 19 декабря, и будет показан в прямом эфире.

Также в со-главном бою казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО), интересы которого представляет GGG Promotions, встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Головкин и Жакиянов, наряду с Василием Жировым и Бейбутом Шуменовым, входят в четверку казахстанцев, которым удалось завоевать титул чемпиона мира в профи. Ахмедов в случае победы станет пятым в истории.