"Хочу вышибить голову очередному казаху". Обидчик Каната Ислама бросил вызов Головкину и Алимханулы

Британский боксер Джимми Келли изъявил желание разделить ринг с представителями Казахстана - Геннадием Головкиным или Жанибеком Алимханулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Келли имеет опыт боя с другим казахстанцем Канатом Исламом, которому в прошлом году нанес первое поражение в карьере, одолев его судейским решением (97-93, 96-94, 95-95).

"Я знаю, что по умению могу соперничать с лучшими боксерами мира, и я все еще становлюсь лучше. Я созреваю как боксер и как личность, и я сосредоточен на крупных именах, таких как Жанибек Алимханулы. Это бой, который я хочу, он замедляется, а я все еще улучшаюсь, и я хотел бы еще раз "вышибить голову" какому-нибудь казаху.

Моя цель - еще один большой бой в этом году, я был бы рад приветствовать Жанибека в Великобритании, я бы дрался с любым из этих топ-средневесов. Если Головкин хочет еще один бой в среднем весе, я готов. Я уже победил одного раскрученного казаха, так что я могу продолжать бить их", - приводит его слова secondsout.com.



Напомним, что 30-летний Келли после победы над Исламом успел провести еще один поединок, причем против известного мексиканца Хайме Мунгии, которому проиграл нокаутом в пятом раунде. На ринг британец должен вернуться 22 февраля в США и провести восьмираундовый бой против доминиканца Эдварда Уллоа Диаса.