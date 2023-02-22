"Хочу вышибить голову очередному казаху". Обидчик Каната Ислама бросил вызов Головкину и Алимханулы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:57
©secondsout.com

Британский боксер Джимми Келли изъявил желание разделить ринг с представителями Казахстана - Геннадием Головкиным или Жанибеком Алимханулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Келли имеет опыт боя с другим казахстанцем Канатом Исламом, которому в прошлом году нанес первое поражение в карьере, одолев его судейским решением (97-93, 96-94, 95-95).

"Я знаю, что по умению могу соперничать с лучшими боксерами мира, и я все еще становлюсь лучше. Я созреваю как боксер и как личность, и я сосредоточен на крупных именах, таких как Жанибек Алимханулы. Это бой, который я хочу, он замедляется, а я все еще улучшаюсь, и я хотел бы еще раз "вышибить голову" какому-нибудь казаху.

Моя цель - еще один большой бой в этом году, я был бы рад приветствовать Жанибека в Великобритании, я бы дрался с любым из этих топ-средневесов. Если Головкин хочет еще один бой в среднем весе, я готов. Я уже победил одного раскрученного казаха, так что я могу продолжать бить их", - приводит его слова secondsout.com.
 
Напомним, что 30-летний Келли после победы над Исламом успел провести еще один поединок, причем против известного мексиканца Хайме Мунгии, которому проиграл нокаутом в пятом раунде. На ринг британец должен вернуться 22 февраля в США и провести восьмираундовый бой против доминиканца Эдварда Уллоа Диаса.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Алимханулы Жанибек Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:57
Профи-бокс
"Хочу вышибить голову очередному казаху". Обидчик Каната Ислама бросил вызов Головкину и Алимханулы
Сегодня , 08:25
Профи-бокс
Чемпион мира восхитился казахами и вспомнил Головкина перед боем в Алматы
Вчера , 11:42
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы раскрыл свои дерзкие планы в профи
Вчера , 10:33
Профи-бокс
Боксер из Нью-Йорка похвалил шымкентских полицейских
Вчера , 08:37
Профи-бокс
"Канело" объявил дату и место следующего боя
20 февраля, 17:46
Профи-бокс
Казахстанcкий боксер узнал соперника на защиту титула
20 февраля, 16:45
Профи-бокс
В Великобритании назвали преимущество Головкина после отказа от чемпионского титула
20 февраля, 16:21
Профи-бокс
"Горжусь, что здесь я рождена!". Абсолютная чемпионка мира восхитилась Казахстаном
20 февраля, 14:22
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец возвращается после победы нокаутом. Есть дата и место боя
20 февраля, 11:45
Профи-бокс
Назван боксер, который превзошел Головкина по силе удара
© 2008 - 2023 ТОО «EML»