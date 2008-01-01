Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира

На прошедших выходных появилась новость, которую вряд ли кто ожидал. Казахстанец Али Ахмедов впервые в своей карьере сразится за титул чемпиона мира. И у него сейчас есть возможность войти в пока еще короткий список обладателей мирового звания из Казахстана. Помешать же ему может бомбардир из Эквадора.



Подробнее о следующем сопернике Али - в материале Vesti.kz.



Говорят, он наводит ужас на соперников и вызывает восторг у экспертов и ценителей бокса. Также говорят, что его большой опыт в любителях позволяет ему использовать эту базу в продвижении к вершинам, конкурировать с различными стилями. Имя ему - Карлос Гонгора.



Действительно, Гонгора длительное время был активен в любительском боксе. Он прошел различные соревнования, среди которых чемпионат мира, WSB, Олимпийские игры. Причем на Играх он выступал дважды: в 2008 и 2012 годах.



Говоря о мировом первенстве, стоит отметить его лучший результат - 1/4 финала. Такого "потолка" ему удалось достичь на ЧМ в Милане (2009-й год). На этой стадии его остановил кубинец Хосе Лардуэт Гомес.



Победил же тогда в категории до 81 килограмма россиянин Артур Бетербиев, который является сейчас чемпионом мира в полутяжелом весе.







Очень интересный оппонент. Расчетливый бомбардировщик, сильный, мобильный, вариативный в своих атаках. Всего на его счету 18 боев, в каждом из них вышел победителем, 13 раз досрочно.



В общем, встретятся два панчера. Так что будет явно жарко. На кон же IBO выставит полноценный титул чемпиона мира во втором среднем весе. Поединок пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).