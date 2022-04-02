"Готов к Японии". Головкин показал видео тренировки перед боем с "суперчемпионом" за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) показал видео с тренировки в Японии перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, рассчитанная на 12 раундов, пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул Мураты.

Напомним, изначально этот бой должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в Японии. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

Ранее Головкин после прибытия в Токио поприветствовал болельщиков на японском языке, а накануне провел первую тренировку в этой стране.