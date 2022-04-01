Головкин провел первую тренировку в Японии и сделал заявление

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) провел первую тренировку в Стране восходящего солнца перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 9 апреля и будет рассчитан на 12 раундов.

"Первая тренировка в Японии. Неделя боя уже близко, мы готовы", - написал GGG на своей странице в Instagram.

Ранее казахстанец назвал отличительную особенность своей карьеры.

Напомним, изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.