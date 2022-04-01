Головкин назвал особенность своей карьеры

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал об отличительной черте своей карьеры в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

9 апреля в Японии GGG проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), он будет рассчитан на 12 раундов.

"Соперничество с "Канело" - не единственная характеристика моей карьеры. Отмечу, что у меня больше всего защит титула, 21 раз. Многие болельщики это помнят. Я готов победить Мурату. Я лично знаю его, потому что тренировался с ним раньше. Мурата - боксер очень высокого уровня. Он также олимпийский чемпион, а теперь и "суперчемпион" WBA. Я совсем не собираюсь ему проигрывать", - приводит слова казахстанца yahoo.co.jp.

Напомним, изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.