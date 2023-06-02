Головкину предложили провести бой в Великобритании или Казахстане

Британский суперсредневес Джон Райдер (31-6, 17 КО) не унывает, несмотря на то что не сумел выиграть "бой всей его жизни" против абсолютного чемпиона дивизиона мексиканца Сауля Канело Альвареса, проиграв ему 6 мая единогласным решением судей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Более того, Райдер уверен, что настолько хорошо себя проявил против одного из лучших боксеров современности, что теперь его акции котируются еще выше, чем до поединка.

"Я не выиграл бой, но чувствую себя победителем. Мои акции выросли, так что теперь мне нужно быть благоразумным и никуда не торопиться, - отметил британец. - Наверное, мечты теперь видоизменились, потому что Канело прочно удерживает все пояса, и я понимаю, что больше не получу шанса побороться за титул. Потому сейчас все сводится к самым большим и самым лучшим боям. Мне 35 лет и я хочу провести еще несколько поединков".

Райдер даже знает, о каких именно больших и лучших боях ведет речь:

"Если бы я мог выбрать себе соперников на следующие три боя, это были бы (Геннадий) Головкин, Калеб Плант и Дэвид Бенавидес".

Джон сразу подчеркнул, что первый из них готов провести где угодно:

"Не знаю, какие у Головкина планы, и собирается ли он снова боксировать. Но если собирается, я бы с удовольствием сразился с ним в Великобритании или Казахстане. Почему нет? Я думаю, мы и в Мексике могли бы это сделать. Полагаю, мексиканские фаны восприняли бы это на ура".

Напомним, что ранее Головкина вызвал на бой мексиканец с рекордом 41-0. Казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.