Эксперт издания The Ring Адам Абрамовиц дал свой прогноз на титульный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Он уверен, что бой завершится досрочно, передают Vesti.kz.

Бой за титулы суперчемпиона WBA и чемпиона мира IBF пройдет сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Япония). Прямую трансляцию события можно посмотреть по этой ссылке.

"Головкин должен быть фаворитом в предстоящем поединке, но Мурата, безусловно, опасен. Он выйдет на ринг, чтобы добиться нокаута. Очень высоки шансы, что нокаут все же состоится.

Главные проблемы обоих бойцов - их малоподвижность и возраст. Головкину 40 лет, плюс боксер не дрался более года, Мурате за 30, он не бился около двух лет. Так что будет очень интересно посмотреть, у кого что есть на ринге. Если бы они оба были активными и регулярно проводили бои, я бы без колебаний отдал предпочтение Головкину, но в связи с его возрастом об этом трудно говорить. Думаю, казахстанец все сделает для победы, но не могу исключить возможности того, что и сам он может быть нокаутирован. Мой прогноз: будет нокаут", - цитирует слова Абрамовица "Рейтинг букмекеров".

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