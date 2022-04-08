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Стоит ли опасаться судейства в бою с Муратой? Головкин дал ответ

Стоит ли опасаться судейства в бою с Муратой? Головкин дал ответ
©РИА Новости
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, что не беспокоится за судейство, если объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) продлится все 12 раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О том, кто будет судить предстоящий поединок, можно прочитать здесь.

"Честно говоря, я не думаю, что мне следует чего-то опасаться, - сказал Головкин Boxingscene.com. - И каким бы ни было это решение, ничему новому оно меня не научит, я бы сказал. Я не зациклен на этом. Я бы не сказал, что это касается меня.

Это наш вид спорта - бокс. Я лично знаю своего соперника. Я знаю промоутеров. И с нетерпением жду большой работы, которую они собираются сделать. Но, конечно, бой на родине Мураты мотивирует меня. Я понимаю, что это будет тяжелый поединок, и это будет захватывающее событие. Я буду на их земле, и это действительно дополнительный источник мотивации для меня".

Ранее GGG предрекли интригующую битву за три титула, а сам казахстанец, отметивший 40-летие, выступил с заявлением.

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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