Головкин высказался о "Канело" и выдвинул условие для третьего боя

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался по поводу возможного третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО).

Ранее GGG дал понять, что открыт для трилогии. Со своей стороны "Канело" также согласился на третий бой.

"Альварес открыто сообщил миру свое мнение о нашем третьем бое. Он прямо сказал, что ждал лучшего предложения. Это то, что его беспокоит больше всего. Так что, если он получит то самое предложение - то же самое и для меня - если мы оба получим устраивающее нас предложение, тогда третий поединок может состояться. Но если одна из сторон недовольна своим предложением, это другое дело. Прошло много времени, ситуация изменилась - она другая, и отношение тоже другое", - цитирует Головкина The Athletic.

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Напомним, первый бой Головкина и "Канело" (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) - минимальной победой мексиканца.

На днях боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету, а "Канело" решением судей выиграл у британца Каллума Смита.

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