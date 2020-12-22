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Стал известен гонорар Головкина за победу нокаутом в бою за два титула

Соперник GGG выстоял семь раундов.

Стал известен гонорар Головкина за победу нокаутом в бою за два титула
Фото: boxingscene.com/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Стало известно, сколько заработал казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) за поединок против обязательного претендента Камила Шереметы (21-1, 5 КО) из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся утром 19 декабря в США и завершился досрочной победой GGG. Шеремета отказался выходить на восьмой раунд, побыв до этого четыре раза в нокдауне.

По информации Boxingscene.com, гарантированный гонорар Головкина за этот бой составил семь миллионов долларов. При этом отмечается, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО), который на следующий день решением судей победил британца Каллума Смита (27-1, 19 КО) и завоевал титулы WBA, WBC и The Ring во втором среднем весе, заработал в три раза больше - 20 миллионов долларов. 

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Для GGG этот поединок должен был стать третьим из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN, по которому ему было положено по 15 миллионов долларов за бой.

Однако, по данным The Athletic, Головкин и DAZN до поединка с Шереметой договорились уменьшить сумму гонораров, а бой с поляком и вовсе не засчитывать. Так что GGG останется провести четыре боя до истечения контракта.

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Добавим, что Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Головкин Геннадий Шеремета Камил

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