"Я знаю, что его фанатам это не понравится". Тедди Атлас вынес вердикт на третий бой Головкин - "Канело"

Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик Тедди Атлас считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не является конкурентом для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО).
"Я знаю, что его фанатам это не понравится, но на данном этапе их карьер Головкин уже не конкурент "Канело". Не сейчас", - написал он в твиттере.
Отметим, что на днях боксеры вернулись в ринг. Головкин одержал досрочную победу над поляком Камилом Шереметой, а "Канело" решением выиграл у британца Каллума Смита.
I know his fans won’t like this but at this stage of their careers GGG no longer competitive with Canelo. Not now. #CaneloSmith #Canelo— Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) December 20, 2020
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