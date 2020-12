"Я знаю, что его фанатам это не понравится". Тедди Атлас вынес вердикт на третий бой Головкин - "Канело"

Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик Тедди Атлас считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не является конкурентом для мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО).



"Я знаю, что его фанатам это не понравится, но на данном этапе их карьер Головкин уже не конкурент "Канело". Не сейчас", - написал он в твиттере.



I know his fans won’t like this but at this stage of their careers GGG no longer competitive with Canelo. Not now. #CaneloSmith #Canelo