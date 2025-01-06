Головкин возвращается? Объявлены соперник и дата боя

Появилась информация от инсайдера Майкла Бенсона о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в среднем весе из Казахстана Геннадия Головкина, передают Vesti.kz.

По его данным, Головкин проведет бой против шведа гамбийского происхождения Баду Джека, экс-чемпиона мира в первом тяжелом, полутяжелом и во втором среднем весах.

На кону будет стоять титул чемпиона мира в новой весовой категории ("бриджервейт") по версии WBO, а поединок состоится 13 марта в Монте-Карло.

Фейкчек и идея WBC

Но есть один нюанс. Это фейковый аккаунт Бенсона. В прошлом году он продал свою страницу журналу The Ring, который купил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

После этого "Майкл Бенсон" распространил несколько других фейковых инсайдов, которые не нашли своего подтверждения.

Что касается нового веса, то его введение в 2020 году санкционировал президент WBC Маурисио Сулейман. На тот момент идея Сулеймана не распространялась на три другие версии (WBA, WBO и IBF). Главы санкционирующих органов не поддержали, но и не отвергли задумку коллеги из WBC.

"Бриджервейт" располагается между первой тяжелой и тяжелой категориями. В нем должны выступать боксеры от 90,72 до 101,6 килограмма. По словам президента WBA Хильберто Мендосы, это сделано во избежание боев, в которых у спортсменов есть внушительная разница в весе.

ЛеGGGенда

Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале 2024-го казахстанец официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

На профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе.

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