Головкин восхитил промоутера

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на победу Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец нокаутировал японца в девятом раунде объединительного боя в Сайтаме (Токио, Япония).

"Какой бой!!! После более чем 400 дней вне ринга и медленного старта Головкин проводит брутальный бой с Муратой в Японии! Все внимание на 7 мая, "Канело" - Бивол", - написал он в Instagram.

Напомним, что на осень намечена трилогия с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Головкин хочет определиться с этим боем до конца мая. Первый их поединок состоялся в 2017-м и завершился спорной ничьей, а спустя год победу решением одержал мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира