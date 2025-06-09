Головкин уделал Канело Альвареса. Известны детали

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэнни Джейкобс (37-5, 30 KO) поделился откровенным мнением о двух легендарных бойцах своего поколения - мексиканце Сауле Канело Альваресе (62-2-2, 39 КО) и казахстанце Геннадии GGG Головкине (42-2, 37 KO), передают Vesti.kz.

Альварес и Головкин трижды разделили ринг. Впервые они провели встречу в 2017 году. Тогда была зафиксирована спорная ничья. Их повторный матч состоялся ровно через год. На этот раз победу одержал Канело. В трилогии виктория вновь осталась за Саулем - единогласным решением судей.

Головкин или Канело?

Джейкобс является одним из бойцов, который сражался с обоими боксерами. Однако американец признался, что уроженец Караганды произвел на него куда более сильное впечатление, чем мексиканская суперзвезда.

"Честно говоря, самым сильным соперником в моей карьере был GGG. Он был не только физически мощнее, но и психологически давил так, что казалось, будто тебе невозможно продержаться все раунды. Он - великий чемпион. Я считаю, что победил тогда, но это все равно был великолепный бой", - цитирует слова Джейкобса Secondsout.





Напомним, Джейкобс встречался с с Головкиным в 2017 году, а с Канело - в 2019-м. Казахстанец победил американца единогласным решением судей, объединив титулы WBC, WBA и IBF. Это был первый бой в карьере казахстанца, где ему пришлось пройти всю 12-раундовую дистанцию. До этого он нокаутировал 23 соперника подряд.

Ранее бывший тренер Головкина Абель Санчес сделал заявление о возвращении легенды на ринг. Также был назван победитель боя Геннадий Головкин - Андре Уорд.

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