Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сделал заявление перед объединительным боем с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает vRINGe.com.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул Мураты.

"Я уважаю реальную силу Мураты и его самого как личность. Я в хорошей форме и обязательно покажу отличное выступление", - заявил GGG.

Отмечается, что в первом комментарии в Японии он не говорил о Big drama show.

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Напомним, изначально этот бой должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в Японии. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

Ранее Головкин после прибытия в Токио поприветствовал болельщиков на японском языке, а накануне провел первую тренировку в этой стране.