Стал известен гонорар Головкина за бой против "суперчемпиона" за три титула

Стали известны гонорары участников объединительного боя в среднем весе - чемпиона мира по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и обладателя пояса "суперчемпиона" WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, гарантированный гонорар Головкина составит 12,3 миллиона долларов, тогда как Мурата получит 4,1 миллиона долларов.
Сам поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). Головкин уже прибыл на место боя.
$12.5 million grin under that mask.💴💵 https://t.co/E5Yjuns9t3— Douglass Fischer (@dougiefischer) April 1, 2022
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