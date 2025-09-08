Головкин сделал признание о силе удара Канело перед боем с Кроуфордом

Казахстанский боксёр среднего веса Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО) оценил ударную мощь своего бывшего оппонента - абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе из Мексики Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Уже в ближайшие выходные, 13 сентября, мексиканцу предстоит защитить свои титулы в бою против непобеждённого 37-летнего американца - Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Головкин высказался об ударах Канело

Казахстанец хорошо знаком с мексиканцем - между собой боксеры провели три боя.

"Я дрался с Канело в среднем весе. Могу сказать, что он бил быстрее, у него были быстрые комбинации, но я бы не назвал их силовыми или нокаутирующими ударами. Вы сами видели: даже его чистые попадания не давали результата", — цитирует слова GGG Secondsout.

Великая трилогия GGG и Канело

Головкин и Канело выходили друг против друга на ринг трижды за пять лет, подарив болельщикам одну из величайших трилогий в истории бокса. Их первый бой в 2017 году завершился скандальной ничьей, спустя год мексиканец одержал победу единогласным решением судей, а в сентябре 2022-го Альварес поставил точку в соперничестве, выиграв третий поединок.

Головкин готовится к возвращению на ринг?

GGG с тех пор на ринг больше не выходил. Однако, как отмечает источник, ходят слухи, что 43-летний казахстанец готовится к неожиданному возвращению в ближайшее время.

Напомним, что поединок Альвареса против Кроуфорда состоится в Лас-Вегасе (США). Американец поднимется сразу на две весовые категории ради этого противостояния. Многие эксперты и фанаты уже окрестили этот бой главным в текущем столетии.

Ранее Геннадий Головкин поддержал казахстанских боксеров на историческом ЧМ.

Добавим также, что GGG вошёл в рейтинг лучших боксёров века.

