Головкин вошёл в рейтинг лучших боксёров века

Авторитетное издание ESPN составило список 25 сильнейших боксёров XXI века. В рейтинг вошёл и легендарный казахстанский средневес Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО), который занял 11-е место, передают Vesti.kz.

Лучшим боксёром современности признан американец Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO), второе место получил филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО), а замкнул тройку лидеров представитель США Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 KO).

Что авторы рейтинга пишут про Головкина

"GGG одержал 23 победы нокаутом подряд с 2008 по 2016 год и повторил рекорд Хопкинса по числу защит титула (20) в мае 2018-го, прежде чем в сентябре уступил решением судей Канело. Хотя в громкой трилогии с Канело он не одержал побед (0-2-1), многие считают, что хотя бы один из боёв мог быть в его пользу. Казахстанский боксёр завершил карьеру, так и не побывав в нокдауне ни в 45 профессиональных поединках, ни в 350 боях на любительском ринге, закрепив за собой статус одного из самых выносливых бойцов в истории бокса", — пишут авторы.

Лучшие боксёры XXI века по версии ESPN:

Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо Бернард Хопкинс Александр Усик Сауль Канело Альварес Андре Уорд Теренс Кроуфорд Хуан Мануэль Маркес Рой Джонс-младший Наоя Иноуэ Геннадий Головкин Джо Кальзаге Эрик Моралес Василий Ломаченко Оскар Де Ла Хойя Роман Чоколатито Гонсалес Тайсон Фьюри Мигель Котто Виталий Кличко Марко Антонио Баррера Кейти Тейлор Владимир Кличко Кларесса Шилдс Рональд Уинки Райт Тимоти Брэдли-младший

Лучшие боксёры века подерутся между собой

Отмечается, что рейтинг был подготовлен в преддверии главного события осени. 13 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится мегафайт, который уже называют "боем века". Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) встретится с чемпионом в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). В этом же карде выступит другой казахстанский боксёр - Иван Дычко (15-0, 14 KO). Подробности по ссылке.

Добавим также, что несмотря на слова авторов о завершении карьеры GGG, сам Головкин об уходе из бокса не сообщал.

Легенда мексиканского бокса обратился к Геннадию Головкину