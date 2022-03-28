Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Boxingnews.jp вспомнил свои поединки против украинца Сергея Деревянченко (13-4, 10 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

GGG победил решением Деревянченко в 2019-м и завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а с Альваресом встречался в 2017 и 2018 годах. Первый их бой не выявил сильнейшего, а во втором успех по очкам праздновал мексиканец.

- Вы учились "мексиканскому стилю" у Абеля Санчеса раньше, а чему вы учитесь сейчас с Джонатаном Бэнксом?

- Я всегда фундаментален… Сосредотачиваюсь на основах и практикуюсь. Джонатан учит меня ритму.

- Есть ли у вас сожаления по поводу двух боев с "Канело"?

- Я ни о чем не жалею. Я горжусь обоими поединками, потому что он получил больше повреждений, чем когда дрался с любым другим соперником.

- После боя с Сергеем Деревянченко некоторые СМИ отметили, что он "немного ослаб". Как считаете?

- Это совсем другое. Я болел фарингитом на неделе боя, что повлияло на мое дыхание. Учитывая это, я был очень хорош в тот день.

Напомним, 9 апреля в Японии Головкин проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Ранее казахстанец назвал главное преимущество "суперчемпиона" в бою за три титула, а также оценил свою форму и раскрыл секрет сокрушительного удара.