Головкин назвал главное преимущество "суперчемпиона" в бою за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Boxingnews.jp поделился мнением о предстоящем объединительном бое с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет 9 апреля в Японии. Изначально он должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

- Вы хорошо изучили стиль Мураты. Уверены, что остановите его агрессивность?

- Я готов к Мурате. Я очень много работаю на этом тренировочном сборе, поэтому знаю, как с ним справиться.

- Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о Мурате. Выделите его особенности.

- Мурата привык побеждать, и на этот раз он будет драться дома. У него преимущество родных стен, я предполагаю, он сильный боксер. Самым большим преимуществом является его впечатляющая разрушительная сила.

- Мурата - олимпийский чемпион, это мотивирует вас?

- Я впечатлен всеми достижениями, которых он добился на ринге, но моя самая большая мотивация - выиграть пояс WBA, которым он владеет. Когда я покину ринг, то снова стану чемпионом.

- Как вы думаете, на сколько процентов улучшился Мурата с момента вашего последнего спарринга с ним?

- В то время он только начинал свою профессиональную карьеру. Сейчас это совсем другой боксер. Он чемпион мира.

- Какой бой Мураты вам понравился и был ли полезен для вас?

- Я смотрел все его бои. Нет какого-то особенного. В целом он выглядит очень крепким бойцом.

- Расскажите, пожалуйста, о своих воспоминаниях про Японию, которую вы посетили 20 лет назад.

- У меня сложилось впечатление, что это современный город (Осака). Я действительно хорошо провел время.

- Что скажете фанатам японского бокса и Мурате.

- Я не могу дождаться, чтобы снова приехать в Японию и сразиться с Муратой на глазах у его фанатов. Это будет большое событие для бокса и Японии. Это будет незабываемая ночь.

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