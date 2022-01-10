Противостояние казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) по-прежнему является самым ожидаемым и горячим. Инсайдеры не оставляют попыток разузнать информацию у команд относительно организации третьего боя между двумя звездами. И есть вероятность того, что боксеры сойдутся в ринге осенью. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Раньше этого срока организация встречи просто невозможна. У обоих плотный график, включающий в себя большие поединки. GGG, скорее всего, весной проведет объединительный поединок против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), владеющего поясом "суперчемпиона" WBA.

Затем Головкину потребуется время на восстановление. В этот период его команда будет рассматривать варианты дальнейшего развития карьеры. И бой с Альваресом будет приоритетной целью. Есть основания полагать, что трилогия все-таки состоится.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

"Канело" в мае точно занят. У него планы на покорение новой весовой категории. Сообщается, что он будет готовиться к битве против чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО). Как бы то ни было, в первой половине текущего года GGG и Альварес точно не встретятся.

А вот вариант с осенью выглядит вполне себе живым и рабочим. Да, с момента проведения первого боя прошло много времени. Однако до сих пор поединок является одним из самых кассовых, который можно провести в мире профессионального бокса.

Да и вопросов осталось очень много. И главное - это то, что обе стороны не раз демонстрировали интерес к трилогии. Только вот одного желания очень мало. Событие требует тщательного составления контракта. Нюансов очень много. Особенно проблемным будет назначение разделения гонораров.

И чтобы все состоялось, срослось, нужно начинать диалог уже этой весной. Чем раньше, тем лучше. При идеальном раскладе нас с вами может ждать очень жаркая осень. Наверняка в битве будет поставлена точка в вопросе - кто же все-таки сильнее.

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

Напомним, предыдущие два боя между Головкиным и "Канело" состоялись именно в сентябре: первый в 2017 году закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец. После этого Альварес покорил четвертый дивизион и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.