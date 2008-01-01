Головкин поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) поздравил соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Поздравление он опубликовал в сторис
своего Instagram.
Отметим, что ближайший бой Головкин проведет против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 КО). Главное событие вечера состоится 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени боксерское шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.
В андеркарте выступит другой казахстанский боксер Али Ахмедов
(16-0, 12 КО). Его соперником станет эквадорец Карлос Гонгора
(18-0, 13 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.