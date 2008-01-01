Головкин поздравил казахстанцев с Днем Независимости

GGG предстоит рекордная защита титулов.

Фото: instagram.com/gggboxing/
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Сегодня 10:54
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) поздравил соотечественников с Днем Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поздравление он опубликовал в сторис своего Instagram.

Отметим, что ближайший бой Головкин проведет против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО). Главное событие вечера состоится 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени боксерское шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.

В андеркарте выступит другой казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО). Его соперником станет эквадорец Карлос Гонгора (18-0, 13 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Казахстан День независимости
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 10:54
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