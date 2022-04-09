Головкин показал раздевалку перед боем с Муратой

Чемпион IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) показал фото из раздевалки перед объединительным боем в среднем дивизионе с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

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Так, на снимке находятся два пояса GGG, флаг Казахстана и традиционный чапан для выхода на ринг.

Напомним, что вечер бокса проходит сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Токио, Япония). Поединок Головкин - Мурата начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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