Головкин после победы нокаутом нарвался на вызов от нокаутера

Бразильский нокаутер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) бросил вызов Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО) после победы казахстанца над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Объединительный бой состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония), где GGG нокаутировал хозяина ринга в девятом раунде и стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

"Поздравляю, Геннадий Головкин! Я очень рад услышать о твоей победе и надеюсь, что впереди нас ждет еще более невероятный бой. Давай сделаем это", - написал бразилец в Instagram.

Добавим, что ранее Фалькао претендовал на бой с другим казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), но в итоге последний проведет поединок против британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО) 21 мая в США.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира