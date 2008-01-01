Головкин ответил на вопрос о бое с ютубером по примеру Мейвезера

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на вопрос о возможном участии в выставочном поединке по примеру своего американского коллеги Флойда Мейвезера-младшего.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях анонсировал бой с ютубером Логаном Полом, который намечен на февраль 2021-го.

Журналист решил последовать примеру Мейвезера и вызвался подраться с Головкиным

- Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа.

- Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?

- Как знать (смеется).

"Я еще не всего достиг". Головкин - о рекорде, бое в Казахстане, своей форме и желанном сопернике

Добавим, что на 18 декабря у Головкина (40-1-1, 35 КО) намечен поединок против обязательно претендента Камила Шереметы (21-0, 5 КО). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, принадлежащие казахстанцу.