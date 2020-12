Журналист решил последовать примеру Мейвезера и вызвался подраться с Головкиным

Журналист BBC Business Берни Дебасманн высмеял экс-чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего за решение провести выстовочный бой с ютубером Логаном Полом.

На этом фоне Дебасманн предложил свою кандидатуру в соперники другим звездам бокса, в том числе казахстанцу Геннадию Головкину.

"Я однажды дрался. Может, мне стоит устроить выставочный боксерский бой с Мейвезером, "Канело", Головкиным или с кем-нибудь еще? Имеет столько же смысла, сколько эта чепуха, о которой я только что узнал", - написал Дебасманн в твиттере.

I fought once. Maybe I should set up an exhibition boxing match with Mayweather, Canelo, GGG, someone? Makes about as much sense as this poppycock I just found out about — Bernie Debusmann (@BernieDebusmann) December 7, 2020

Ранее Мейвезер анонсировал бой с Полом 20 февраля 2021 года, место проведения события пока неизвестно.

43-летний Мейвезер последний выставочный поединок проводил 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Пол дебютировал на профи-ринге в ноябре 2019-го и решением проиграл блогеру KSI (57-54, 56-55, 55-56).

Добавим, что у Головкина на 18 декабря намечен бой против обязательного претендента Камила Шереметы из Польши. На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, принадлежащие казахстанцу.