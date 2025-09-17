Головкин ответил, вернётся ли на ринг после боя с Канело

Бывший чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможном возвращении на ринг, передают Vesti.kz.

Головкин посетил первый чемпионат мира-2025 по боксу в Ливерпуле под эгидой новой организации World Boxing, и поделился своими эмоциями.

"Всё прошло замечательно, бои были невероятно близкими. Я в восторге. Все счастливы — команда, болельщики, и, конечно, я сам", — рассказал Головкин после финального дня BoxingScene.

Хотя Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года после поражения в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу, на чемпионате мира он признался, что вновь почувствовал желание боксировать:

"Да, почему бы и нет? Я ощущаю здесь свои старые эмоции".

На вопрос о сроках и сопернике возможного возвращения Головкин лишь загадочно ответил:

"Это мой секрет".

Напомним, Головкин занимает в World Boxing должность председателя Олимпийской комиссии, а также является президентом НОК Казахстана.

Опередили Узбекистан, или как Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу