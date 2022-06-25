Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) ответил на выпад Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в свой адрес, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" в ходе пресс-конференции обвинил Головкина в двуличии и назвал его "му**ком".

"Если честно, не слышал, что он сказал. Это было на пресс-конференции? Просто я не понял. Но считаю, что такое не красит его в первую очередь. Можно много разных гадостей наговорить. Ну что я ему отвечу? Что он мышь рыжая? Или петух? Это только будет показывать мою сторону", - ответил Головкин в интервью Fight Hub TV.

Также "Канело" пообещал отправить Головкина на пенсию.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: