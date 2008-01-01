Головкин объявил о завершении спаррингов перед рекордной защитой титулов

В карде выступит небитый казахстанец.

Фото: instagram.com/gggboxing/
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Сегодня 10:01
Чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) из Казахстана сообщил о своей готовности к бою против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Последний день спаррингов. Готов к неделе боя", - написал он на своей странице в Instagram.

Поединок Головкин - Шереметта станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. GGG проведет рекордную 21-ю защиту титулов.

В карде другой казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO. Его соперником станет эквадорец Карлос Гонгора (18-0, 13 КО).

С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке.  
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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