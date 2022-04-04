Головкин назвал условие завершения карьеры

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал в интервью The Ring, при каких условиях он завершит карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

8 апреля GGG исполняется 40 лет, а уже 9 апреля в Японии ему предстоит объединительный бой с "суперчемпионом" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

- Вы многого достигли в боксе. Что еще вам осталось сделать?

- Ну прям. Нет, я остаюсь в боксе, потому что чувствую себя хорошо. Как только я почувствую, что что-то не так, если что-то меня будет не устраивать, я могу завязать с этим всем. Я понимаю, что человек - такое существо, что ему все мало. Так же и в вопросах ваших вам все мало, вам не хватает того, что я имею. Нет, я вполне разумно могу остановиться. Все, что я имею, меня очень устраивает.

Ранее казахстанец высказался о трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Почему Головкина невозможно нокаутировать? Тренер дал ответ

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