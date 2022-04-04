GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) интервью The Ring высказал свое отношение к противостоянию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Какие препятствия могут помешать вашему третьему бою с "Канело"?

- Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Я, наверное, повторюсь. Давайте доживем хотя бы до конца мая, чтобы было понимание, что нас ждет, какие преграды есть, какие нюансы, как мы с этим будем бороться или вообще не будем бороться. Еще рано об этом говорить.

- Вам нужен этот третий бой?

- Однозначно не нужен. Здесь нет такого понимания как "нужен" или "ты обязан". Любое слово назовите: "боишься" или "ты должен" - любое слово, которое вы подберете, будет неправильным. Здесь нет ничего такого, чтобы кто-то кому-то был должен или обязан, чтобы кто-то кого-то заставлял.

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Напомним, трилогия ожидается в сентябре, но до этого Головкину и Альваресу нужно выиграть свои бои. Так, казахстанцу, владеющему титулами IBF и IBO в среднем весе, 9 апреля в Японии предстоит объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Канело" же в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелом весе.

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