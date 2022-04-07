Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса "суперчемпиона" WBA японец Риота Мурата (16-2, 13 KO) впервые встретились лицом к лицу перед объединительным боем в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 7 апреля, боксеры провели официальную пресс-конференцию в Токио (Япония), где в субботу состоится их поединок.

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Напомним, вечер бокса в Казахстане будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана. А бой Головкин - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

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