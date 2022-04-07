Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:44

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса "суперчемпиона" WBA японец Риота Мурата (16-2, 13 KO) впервые встретились лицом к лицу перед объединительным боем в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 7 апреля, боксеры провели официальную пресс-конференцию в Токио (Япония), где в субботу состоится их поединок. 

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Напомним, вечер бокса в Казахстане будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана. А бой Головкин - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

 

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Япония Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс WBA IBF IBO Мурата Риота Головкин-Мурата


Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 10:44
© 2008 - 2022 ТОО «EML»