Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

В субботу, 9 апреля, состоится долгожданный бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO). Перед этой встречей Vesti.kz проводят конкурс прогнозов: угадайте наиболее точный исход поединка и получите денежный приз - 10 000 тенге!

ПРАВИЛА

Чтобы принять участие в конкурсе, вам надо зарегистрироваться на Vesti.kz. Участникам в комментариях под этой новостью надо угадать наиболее точный исход поединка Головкин - Мурата. Причем желательно сделать это с указанием подробностей. Например: "Победа Головкина нокаутом на 2:15 третьего раунда ударом по печени". В случае если правильных прогнозов будет несколько, это увеличит ваши шансы на победу.

Обращаем ваше внимание на то, что поединок может быть остановлен нокаутом или техническим нокаутом. Если вы считаете, что будет технический, обязательно укажите это, так как этот фактор повлияет на определение победителя.

Прогноз в идеале должен выглядеть так: "Победа Головкина техническим нокаутом на 2:15 третьего раунда", или "Победа Головкина раздельным решением судей по итогам 12 раундов", или "Победа Головкина нокаутом на 2:15 третьего раунда".

Важно: в конкурсе участвуют прогнозы, оставленные лишь в комментариях под этой новостью. Один участник может оставить лишь один прогноз. Прогнозы, оставленные на страницах Vesti.kz в соцсетях, участия в конкурсе не принимают.

Прогнозы принимаются до начала этого поединка. Прогнозы, оставленные после начала боя, учитываться организаторами не будут.

КАК МЫ ОПРЕДЕЛИМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Победителем конкурса станет тот участник, который назовет наиболее точный результат поединка. В случае если их будет несколько, то приоритет будет отдан тому, кто точнее всех в подробностях укажет результат боя. Если же и в этом случае будет несколько претендентов, то победитель будет выбран случайным образом с помощью сервиса random.org. Победителя мы назовем 11 апреля в течение дня.

Для получения приза в размере 10 000 (десяти тысяч) тенге победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

Напомним, вечер бокса в Казахстане будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана. А бой Головкин - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

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Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?