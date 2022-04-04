Головкин - Мурата: Прямая трансляция боя

9 апреля в Сайтаме (Япония) состоится объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские любители бокса смогут увидеть это событие в прямом эфире. Вечер бокса будут транслировать телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана.

Сам бой Головкин - Мурата начнется ориентировочно в 19:00.

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Напомним, что Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

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